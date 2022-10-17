Москва, 17 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Российским регионам, которые получали значительные ресурсы от участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), после отмены КГН будет предоставлен переходный период. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«КГН отменяется со следующего года. Но те регионы, которые получали значительные объемы ресурсов от крупных налогоплательщиков, входящих в консолидированные группы, мы предлагаем установить переходный период в течение нескольких лет с постепенным снижением и выравниванием доходной базы тех предприятий, которые сегодня составляют консолидированную группу налогоплательщиков», — сказал министр.

По словам Силуанова, инструменты переходного периода обсуждались с регионами, парламентариями и Госсоветом РФ.

«Такая постепенная адаптация к отмене КГН учтена в проекте бюджета на следующий год», — добавил глава Минфина РФ.