Магнитогорск, Челябинская область, , 13:19 — REGNUM Хоккеист Никита Гребёнкин перешёл из магнитогорского «Металлурга» в хабаровский «Амур» на правах аренды. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба «Металлурга».

«Арена Металлург» Alexmagnitog

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на год, и весной 2023 года Гребёнкин вернётся в «Металлург».

«В «Амуре» Никита сможет «обрасти мясом» и показать себя в конкуренции со взрослыми игроками. Зная уровень его мастерства и бойцовский характер, мы не сомневаемся, что он выиграет эту борьбу и вернётся в нашу систему игроком высокого класса», — сказал спортивный директор клуба Сергей Гомоляко.

По его словам, сейчас Гребёнкин уже перерос уровень МХЛ и уверенно чувствует себя в ВХЛ.

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