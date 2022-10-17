Вашингтон, 4 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Знаменитый филиппинский боксер и член сената своей страны Мэнни Пакьяо, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, 5 ноября проведет бой с американцем Джесси Варгасом, сообщает Los Angeles Times.

Варгас в данный момент является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе. Бой Пакьяо с Варгасом пройдет в Лас-Вегасе или в Дубае.

В апреле Пакьяо победил по очкам американца Тимоти Брэдли в 12-раундовом поединке за титул Интернационального чемпиона по версии WBO в весе до 66,68 кг. Перед боем 37-летний Пакьяо заявил, что в случае победы на выборах в Сенат Филиппин он пожертвует спортивной карьерой в пользу политической деятельности. По итогам выборов спортсмен занял седьмое место среди 12 человек, получивших места в Сенате Филиппин.

Напомним, Пакьяо занимается боксом с 12 лет, его спортивная карьера длится 21 год. Свой первый поединок он провел в 16 лет. Пакьяо провел 66 боев, одержал 58 побед (из них 38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два его боя окончились вничью. Первое звание чемпиона мира он завоевал 18 лет назад в весовой категории до 50,8 кг, а затем стал чемпионом еще в семи весовых категориях.