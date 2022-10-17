Баку, , 13:19 — REGNUM Армения начала стягивать силы к армяно-азербайджанской границе, сообщает 17 октября пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и четырёх единиц артиллерийских установок», — говорится в сообщении минобороны.

Отмечается, что силы скапливаются в Дашкесанском направлении. В случае возникновения напряжённости в регионе Баку возлагает ответственность на Ереван.

Напомним, после ряда обвинений Баку в адрес Еревана в обстрелах, 13 и 14 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения между подразделениями двух стран. Армения обвиняет Азербайджан в атаке армянской территории и продвижении вглубь на 7,5 км на одном из участков.

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