Уфа, , 13:19 — REGNUM Профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок легковыми такси, стартовали в Уфе. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Сообщается, что мероприятия продолжатся до 22 октября.

«В период проведения мероприятия особое внимание будет уделено на наличие водительского удостоверения установленного образца, в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что инспекторы ГИБДД также будут уделять внимание соблюдению режима труда и отдыха водителей такси, а также на техническое состояние автомобилей.

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