Уфа, 17 октября 2022, 13:19 — REGNUM Профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок легковыми такси, стартовали в Уфе. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.
Сообщается, что мероприятия продолжатся до 22 октября.
«В период проведения мероприятия особое внимание будет уделено на наличие водительского удостоверения установленного образца, в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что инспекторы ГИБДД также будут уделять внимание соблюдению режима труда и отдыха водителей такси, а также на техническое состояние автомобилей.
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