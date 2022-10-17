София, , 13:17 — REGNUM В сентябре нынешнего года уровень инфляции в Болгарии составил 18,5%, что является абсолютным рекордом в новейшей экономической истории страны. Об этом 17 октября со ссылкой на данные Национального статистического института (НСИ) сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам экспертов, таким образом, ежемесячная инфляция в стране превысила объем в 1,2%. В сентябре наибольший рост цен в стране наблюдался в сфере образования (+5,4%) и ХКХ (+4,2%), а также торговле продуктами питания (+2,3%).

При этом экономисты прогнозируют дальнейший рост инфляционных процессов.

«Это может привести к обесцениванию национальной валюты лева и болгарских ценных бумаг на мировых биржах», — говорится в отчете НСИ.