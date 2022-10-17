Донецк, , 13:16 — REGNUM Размер компенсации за утраченное имущество первой необходимости составляет 100 тыс. рублей, сообщил 17 октября глава республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

Он рассказал, что по закону компенсацию за утраченное имущество первой необходимости получает каждый взрослый, прописанный на пострадавшей жилплощади. Размер выплаты составляет 100 тыс. рублей.

Пушилин добавил, что предоставление временного жилья не лишает гражданина права на получение компенсации за разрушенное жилье и утраченное имущество первой необходимости.