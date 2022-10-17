Дамаск, , 13:25 — REGNUM Правительство Сирии отменило для въезжающих в страну часть мер, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом 17 октября сообщает SANA со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, власти приняли решение об освобождении всех лиц, прибывающих в страну через официальные наземные, морские и воздушные пограничные переходы, от ПЦР-теста или международного сертификата о вакцинации.

Министерство официально обратилось к региональным управлениям здравоохранения, с указанием завершить необходимые процедуры для реализации этого решения.

Ранее министерство здравоохранения Сирии также издало решение, освобождающее всех лиц, прибывающих в Сирию с территории Ливана, от предъявления результатов свежего ПЦР-теста.

Как отмечается, снятие ограничений стало возможным из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране.