Абакан, 17 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В городе Абакане появится новая школа на 1 тысячу мест, сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии.

Пресс-служба главы Хакасии Проект новой школы в Абакане

17 октября глава Хакасии Валентин Коновалов и мэр Абакана Алексей Лёмин дали старт строительству новой школы в жилом районе Арбан.

«Это стало возможным благодаря подписанному соглашению между правительством Хакасии и Министерством просвещения России», — говорится в сообщении. Строить образовательное учреждение будут в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа Республики Хакасия». Для этого выделены средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Общая стоимость объекта — более 1 млрд рублей.

Для начала строительства Абакану в 2022 году из республиканского бюджета дополнительно выделено 25 млн рублей. Здание школы будет трёхэтажным, с современным оборудованием. В ней будут работать студии хореографии и живописи, кружок юннатов.

Добавим, в ближайшее время в рамках того же соглашения начнётся строительство однотипной школы в Белом Яре Хакасии. Оба учебных заведения планируют построить до 2024 года.

Мэр Абакана Алексей Лёмин в своём телеграм-канале уточнил, что инвестиции в строительство и оснащение школы составят 1,3 млрд рублей.

«Школа будет суперсовременная, надеюсь, с техническим уклоном, так как нам очень нужны в будущем инженеры практически во всех сферах городской жизни», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило Республике Алтай 400 млн рублей дополнительно на строительство школы №7 в Горно-Алтайске.

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