Москва, 17 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На основании судебных решений Роскомнадзор заблокировал и удалил свыше 7,2 тыс. информационных материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом 17 октября рассказал глава ведомства Андрей Липов в ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

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Как указал Липов, действующий российский закон относит пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения информацию к категории, запрещенной для детей.

«Такая информация в СМИ, включая телеканалы, а также интернет-кинотеатры, должна иметь пометку 18+, но фактически этот контент остаётся доступным для несовершеннолетних. <…> К сегодняшнему дню нами на основании решений судов заблокировано и удалено уже более 7,2 тыс. подобных материалов», — сказал он.

Также глава Роскомнадзора уточнил, что на данный момент ведомству поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции, на которые на сегодняшний день не распространяется действие существующего законодательства

«Книги имеют возрастное ограничение 18+ и распространяются в упаковке, но ничто не мешает детям свободно приобретать такие книги», — пояснил Липов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что произведения русской классической литературы не подпадут под новое законодательство о запрете ЛГБТ-пропаганды.