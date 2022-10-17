Владикавказ, , 13:14 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло побывал в зоне проведения спецоперации, где встретился с призванными из республики военнослужащими. Он изучил условия быта земляков и обсудил вопросы несения службы

Сергей Меняйло Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло побывал на позициях мобилизованных из республики бойцов. Во время пребывания на передовой руководитель региона решил все возникшие вопросы по вооружению и экипировке военнослужащих из Северной Осетии», — говорится в сообщении пресс-службы главы администрации региона.

Как убедился Меняйло, бойцы обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач.

Напомним, глава РСО-Алании Сергей Меняйло обещал скорую встречу на передовой бойцам, мобилизованным из республики.

«Скоро увидимся в районе выполнения боевых задач», — написал он в своем телеграм-канале 10 октября, провожая очередную группу военнослужащих в зону СВО.