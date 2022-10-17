Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с земляками в зоне СВО
Владикавказ, 17 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло побывал в зоне проведения спецоперации, где встретился с призванными из республики военнослужащими. Он изучил условия быта земляков и обсудил вопросы несения службы
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Меняйло
«Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло побывал на позициях мобилизованных из республики бойцов. Во время пребывания на передовой руководитель региона решил все возникшие вопросы по вооружению и экипировке военнослужащих из Северной Осетии», — говорится в сообщении пресс-службы главы администрации региона.
Как убедился Меняйло, бойцы обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач.
Напомним, глава РСО-Алании Сергей Меняйло обещал скорую встречу на передовой бойцам, мобилизованным из республики.
«Скоро увидимся в районе выполнения боевых задач», — написал он в своем телеграм-канале 10 октября, провожая очередную группу военнослужащих в зону СВО.