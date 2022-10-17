Тирасполь, , 13:13 — REGNUM Газпром сократил подачу газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в октябре на 30%, а в ноябре планируется сократить поставки на 40% в сравнении с объёмами за аналогичные периоды прошлых лет. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба администрации президента ПМР.

Приднестровье

«Дефицит текущего месяца составляет 36 млн кубов, предполагаемый на ноябрь — 55 млн кубометров газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на это в республике включили отопление в социальных учреждениях. Президент ПМР Вадим Красносельский ведёт переговоры с российской стороной, чтобы понять причины сокращения поставок и дальнейшие перспективы.

Напомним, ранее в Молдавии сообщили, что Газпром в октябре подтвердил объёмы поставок на 30% меньше, чем было запланировано. Через неё поступает газ из РФ в Приднестровье.

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