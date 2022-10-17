Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Несколько минут назад лидер Умеренных Ульф Кристерссон стал 35-м премьер-министром Швеции. Об этом 17 октября сообщили шведские СМИ.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

Несмотря на спекуляции о том, что из 176 депутатов кто-то не поддержит кандидатуру Кристерссона, за него было отдано 176 голосов. 173 депутата из левого блока выступили против.

Напомним, что с 2014 года в Швеции правил левый блок во главе с Социал-демократами. Таким образом, 17 октября в стране произошла смена власти.

Формально процесс будет завершен позднее на этой неделе, когда состоится заседание нового правительство во главе с королем Швеции.

Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон становится лидером оппозиции.