Иволгинский район, Бурятия, 17 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Бурятии к уголовное ответственности привлекли 34-летнего местного жителя по обвинению в нападении на полицейских, а также незаконной добыче омуля в нерестовый период. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Stanislav S. Yanchenko Граната

По данным следствия, 6 октября 2022 года обвиняемый с приятелем на лодке при помощи сети ловили рыбу. Заметив их, сотрудники рыбоохраны попытались задержать браконьеров, однако фигуранту удалось скрыться, угрожая пистолетом. Его соучастника с сетями и уловом доставили на пост в селе Сотниково.

Тем временем, сбежавший добрался до дома, собрал знакомых, и вместе с ними приехал на пост, где начал угрожать сотрудникам полиции расправой. Внезапно он метнул в одного из полицейских гранату. К счастью, последняя оказалась страйкбольной и не причинила никому вреда.

«Позже обвиняемый выхватил пистолет, которым стал угрожать одному из инспекторов рыбоохраны и произвел выстрел в его сторону. В этот момент злоумышленника разоружили и задержали», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его приятеля отпустили под подписку о невыезде.

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