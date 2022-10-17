Казань, , 13:18 — REGNUM Казанская женская сборная по волейболу «Динамо — Ак Барс» во второй раз в истории завоевала Суперкубок России. Глава Госсовета РТ, руководитель федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил телеграмму, в которой поздравил команду с победой, сообщает 17 октября пресс-служба парламента РТ.

Женская сборная Татарии по волейболу Minsport. tatarstan.ru

Волейболистки из Казани в матче четвертого тура PARI Суперлиги, в рамках которого был разыгран трофей, победили команду «Локомотив» из Калининградской области со счетом 3:0.

В телеграмме глава федерации волейбола РТ отметил, что данное спортивное достижение стало итогом ежедневного и напряженного труда игроков, всего тренерского штаба, специалистов и менеджеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе мужская сборная Татарии по волейболу одержала победу над командой Санкт-Петербурга в финале турнира на Всероссийской Спартакиаде. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

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