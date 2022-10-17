Кабул, 17 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Члены группы «Единство и солидарность афганских женщин» призывают международное сообщество поддержать афганских протестующих так же, как оно оказывает поддержку протестам в Иране, и предотвратило новые преступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Ранее по теме: Афганские женщины продолжают сопротивляться тирании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Женщины устроили акцию протеста в закрытом помещении, обвиняя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении преступлений против человечности в Афганистане.

В резолюции протестующие перечислили преступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последний год.

Убийства силовиков бывшего правительства, убийства мирных жителей в Панджшере, Баглане и Тахаре, расстрелы военнопленных, принудительное переселение, тяжёлое положение тысяч пленных в тюрьмах, закрытие женских школ и отрицание права женщин на труд и свободу являются одними из основных проблем, против которых протестуют женщины.

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Следует отметить, что с некоторых пор, из-за повсеместного подавления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уличных протестов, женщины проводят свои акции протеста в тайных помещениях.