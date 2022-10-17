Москва, , 13:10 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривает меры поддержки, которые необходимы для восстановления экономик ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предусмотрена также и постепенная интеграция новых регионов в состав Российской Федерации. Все меры социальной поддержки, которые учитываются для наших граждан, будут доступны для граждан новых регионов, для наших граждан. Предусмотрены меры как на текущие меры поддержки, так и на восстановление экономик четырех новых субъектов Российской Федерации», — сказал министр.

Напомним, первое чтение бюджетного пакета будет проходить в Госдуме 26 и 27 октября.

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