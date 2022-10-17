Симферополь, 17 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Симферополе двое руководителей транспортных предприятий, занимавшихся организацией маршрутных перевозок, обвиняются в хищении девяти миллионов рублей. О возбуждении уголовного дела 17 октября сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM В автобусе

По предварительным данным, руководители транспортных предприятий предоставили в департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя ложные сведения о количестве граждан льготных категорий, для которых предусмотрен бесплатный проезд. В результате ими были получены субсидии на возмещение расходов по проезду льготников на сумму девять миллионов рублей.

В отношении перевозчиков возбуждено три уголовных дела по статье о мошенничестве. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.