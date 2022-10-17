Каракас, , 13:07 — REGNUM Венесуэльский авиаконсорциум Conviasa вновь начал осуществлять регулярные рейсы на Кубу с периодичностью один раз в неделю. Об этом пишет Prensa Latina.

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Президент Венесуэльского консорциума авиационной промышленности и авиационных услуг (Conviasa) Рамон Селестино Веласкес сообщил в своём аккаунте в Twitter, что компания свяжет Гавану со штатом Фалькон на северо-западе страны.

Он отметил, что эти коммерческие рейсы «укрепят интеграцию, культурный, коммерческий и туристический обмен между двумя братскими народами».

«Давайте продолжать двигаться вперед», — написал Веласкес.

Согласно видео, сопровождающему твит, самолёт будет отправляться каждую субботу из Фалькона в 11:00 по местному времени и прибывать в кубинскую столицу в 14:00.

Обратный рейс вылетит из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване в 10:00 по местному времени и прибудет в Венесуэлу в 13:00.