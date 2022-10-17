Москва, , 13:05 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили огнём артиллерии и ударами армейской авиации на купянском направлении порядка 160 боевиков вооружёных формирований киевского террористического режима. Об этом 17 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что на купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ было нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад киевских нацистов около населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

«Уничтожено около 160 [киевских] военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что нанесение высокоточных ударов по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемому нацистским режимом Киева территории б. УССР продолжили Вооружённые силы (ВС) России.