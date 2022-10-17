Уфа, , 13:12 — REGNUM Четверых подозреваемых в вымогательстве задержали в Башкирии. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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«Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и главного следственного управления МВД по Башкирии пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в вымогательстве», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По имеющейся информации, группу возглавлял подозреваемый житель г. Уфы, который с подозреваемыми провоцировал людей на конфликтные ситуации.

«В ходе ссоры он начинал угрожать им и требовать деньги и имущество, зачастую под надуманными предлогами. От действий фигурантов пострадали не только их знакомые, но и случайные прохожие», — сообщила Волк.

Отмечается, что четверо подозреваемых, в том числе и предполагаемый организатор противоправной деятельности, были задержаны.

Сообщается, что в местах проживания фигурантов уголовного дела были проведены обыски.

«Изъяты предмет, конструктивно схожий с двуствольным ружьем, два пистолета: один пневматический, а второй охолощенный с признаками переделки под стрельбу боеприпасами, а также патроны и пакет с веществом растительного происхождения», — сообщила официальный представитель МВД России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.