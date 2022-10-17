Республика Коста-Рика, , 13:01 — REGNUM С 17 октября использование медицинских масок станет обязательным в школах и общественном транспорте Коста-Рики, чтобы предотвратить распространение респираторных вирусов и избежать переполненности детских больниц. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

Постановление министерства здравоохранения уточняет, что обязательное использование масок в этих местах будет действовать в течение двух недель на основании рекомендаций специалистов и с учётом необходимости усиления мер по сдерживанию циркулирующих респираторных вирусов.

В заявлении отмечается, что в сезон дождей увеличивается число случаев респираторных инфекций.

«В течение последних двух лет школьники не подвергались воздействию вирусов, бактерий и/или других частиц, укрепляющих иммунную систему, что делает эти инфекции еще более серьезными», — говорится в тексте заявления.

Мера будет применяться для детей старше пяти лет и работников государственных и частных образовательных центров, центров ухода за детьми, а также для пользователей наземного общественного транспорта и паромов и школьного транспорта.