Майкоп, , 12:59 — REGNUM Адыгея направила для выполнения задач в зоне спецоперации 50 человек, мобилизованных в рамках призыва резервистов. Все они — водители, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Военный водитель Mil.ru

«Команда из 50 наших земляков с водительской подготовкой отправилась в Майкопскую бригаду материально-технического обеспечения. После поступления на службу они убудут в район СВО для выполнения задач по логистике», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Как отметил Кумпилов, направленные в войска водители обеспечены необходимым дополнительным снаряжением — спальными мешками, ковриками, утеплёнными резиновыми сапогами и плащи-накидками. Им также выдали радиостанции и походные газовые плиты. Все этим вещи были закуплены при поддержке местных предпринимателей и регионального отделения партии «Единая Россия».

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