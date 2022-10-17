Горно-Алтайск, , 12:59 — REGNUM В Республике Алтай принято решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Горно-Алтайска. Решение принято 17 октября комитетом по тарифам региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Впервые о возможном повышении цен на три рубля стало известно 19 сентября. Однако глава региона Олег Хорохордин назвал такие решение преждевременным, поручив отменить соответствующий приказ тарифного комитета и представить все расчёты.

Следом последовало заявление горно-алтайских маршрутчиков, которые пожаловались, что в последний раз тариф был повышен более 1,5 года назад. С тех пор топливо подорожало на 11,6%, а расходы на оплату труда работников в связи с ростом МРОТ выросли на 19,4%.

В итоге принято решение о повышении тарифов на два рубля. Таким образом, проезд в пределах Горно-Алтайска вырастет до 22 рублей, по пригородным маршрутам — до 24 рублей.

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