Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Более двух третей жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области для оплаты товаров и услуг преимущественно используют безналичные способы оплаты. Почти все, кто платит без помощи наличных денег, также используют систему автоплатежей.

Оплата квитанций Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие». В опросе приняли участие 1502 жителя России старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них 52% — мужчины, 48% — женщины.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, используют ли они наличные в ситуации, позволяющей расплатиться ими, например, в магазине, в ресторане, такси или при получении курьерской доставки. Выяснилось, что ни в одном российском регионе, где есть города-миллионники, доля жителей, активно применяющих наличные, не превышает 30%. Чаще всего бумажными деньгами расплачиваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), Пермского края (30%) и Башкортостана (26%).

При этом 69% петербуржцев оплачивают товары и услуги преимущественно банковскими картами, половина респондентов также пользуются приложением своего банка или электронным кошельком в смартфоне, еще 14% освоили оплату по QR-коду.

Согласно данным опроса, 67% петербуржцев используют автоплатежи — чаще всего, для регулярной оплаты подписок на различные сервисы (36%), сотовой связи (34%), интернета (30%), коммунальных платежей (25%), кредитов (17%), страховых взносов (13%) и прочих услуг (10%).

Чаще всего функцию автоплатежей используют жители Нижегородской области (80%), Свердловской области (75%) и столичного региона (75%), реже всего — жители Краснодарского края (36%).