Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Более двух третей жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области для оплаты товаров и услуг преимущественно используют безналичные способы оплаты. Почти все, кто платит без помощи наличных денег, также используют систему автоплатежей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата квитанций

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие». В опросе приняли участие 1502 жителя России старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них 52% — мужчины, 48% — женщины.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, используют ли они наличные в ситуации, позволяющей расплатиться ими, например, в магазине, в ресторане, такси или при получении курьерской доставки. Выяснилось, что ни в одном российском регионе, где есть города-миллионники, доля жителей, активно применяющих наличные, не превышает 30%. Чаще всего бумажными деньгами расплачиваются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), Пермского края (30%) и Башкортостана (26%).

При этом 69% петербуржцев оплачивают товары и услуги преимущественно банковскими картами, половина респондентов также пользуются приложением своего банка или электронным кошельком в смартфоне, еще 14% освоили оплату по QR-коду.

Согласно данным опроса, 67% петербуржцев используют автоплатежи — чаще всего, для регулярной оплаты подписок на различные сервисы (36%), сотовой связи (34%), интернета (30%), коммунальных платежей (25%), кредитов (17%), страховых взносов (13%) и прочих услуг (10%).

Чаще всего функцию автоплатежей используют жители Нижегородской области (80%), Свердловской области (75%) и столичного региона (75%), реже всего — жители Краснодарского края (36%).