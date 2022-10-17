Абакан, 17 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре.

Отари Саркисян ИА REGNUM Непогода

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию синоптиков, 18 октября в регионе прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. На дорогах местами будет гололедица.

Жителей региона просят внимательно относиться к источникам огня, не разжигать костров в полях, степях и дачных участках. Из-за ветра, осадков и гололедицы возможно ухудшение дорожных условий. Водителям рекомендуют поменять шины на зимние.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также ожидается в Красноярском крае. Днём 18 октября на юге Таймыра, местами в центральных районах края прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с.

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