Москва, , 12:58 — REGNUM Основными приоритетами в проекте федерального бюджета на трехлетку будут социальные обязательства, обеспечение безопасности России, технологическое развитие и интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Антон Силуанов Kremlin.ru

«Финансовое обеспечение социальных обязательств — наш приоритет. Второй приоритет — это технологическое развитие и расширение инфраструктуры», — сказал министр.

По его словам, важно направить ресурсы в те секторы, которые не были дофинансированы, не были развиты.

«Мы были зависимы от импортных составляющих, от импортных технологий. Нужно создавать свое собственное с тем, чтобы обеспечивать технологическую безопасность», — пояснил Силуанов.

Также в качестве приоритетов он назвал обеспечение безопасности России и боеготовности Вооруженных Сил, и интеграцию новых регионов.

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