Москва, , 12:58 — REGNUM В понедельник, 17 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,7%, отметка 61,45 за доллар США. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, нефть тоже в небольшом плюсе на 0,3%, отметка $92,50 за баррель Brent и все это на фоне относительной стабилизации ситуации на внешних фондовых площадках, индексы Европы и США утром растут в среднем на 0,2%, а также стартовавшего в России периода налоговых выплат.

Федоров отметил, что инвесторы позитивно отнеслись к быстрым перестановкам в правительстве Великобритании. Теперь уже бывшего министра финансов Квази Квартенга, который чуть не обрушил британский долговой рынок и чуть не спровоцировал глобальный долговой кризис, в пятницу, 14 октября, отправили в отставку. На его место взяли опытного Джереми Ханта, который очень быстро наладил ранее нарушенное взаимопонимание с главой Банка Англии Эндрю Бейли, а также «успокоил» финансовые рынки заявив, что инициативы своего предшественника британский кабинет министров теперь даже не рассматривает, сказал он.

По его словам, сегодня, 17 октября, в 13:00 мск, новый министр финансов Великобритании Хант должен представить уже свое понимание будущей налогово-бюджетной политики страны. Учитывая поддержку Банка Англии, можно говорить о высокой вероятности позитивной реакции рынков на выступление Ханта и возвращении Великобритании к более практичному подходу управления государственными финансами. Для всей группы рисковых активов, в том числе и для нефти, это должно стать хорошим подспорьем для сохранения некоторой позитивной динамики ($92,00-94,00 за баррель Brent), по крайней мере до выхода внутриотраслевой статистики от Американского института нефти (API) и минэнерго США во вторник и среду, 18–19 октября, сказал эксперт.

Что касается рубля, отметил Федоров, то история «налогового» укрепления российской валюты снова возвращается. Календарь налоговых выплат указывает потенциальный пик конверсионных транзакций российских экспортеров на следующий вторник, 25 октября. Так что без новых форс-мажорных событий, можно говорить о том, что рубль начинает свой «разбег» с потенциальной целью укрепления к 56,00-58,00 за доллар США к следующему вторнику, отметил он.