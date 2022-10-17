Абу-Даби, 17 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ выступило с заявлением, касающимся недавнего решения ОПЕК о сокращении объёмов добычи нефти. Об этом 17 октября сообщает WAM со ссылкой на главу ведомства Сухейла бин Мохаммеда Фараджа Аль-Мазруи.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

По его словам, власти Эмиратов осуждают любую критику и политизацию этого решения.

«Я хотел бы подчеркнуть, что недавнее решение ОПЕК о сокращении добычи было чисто техническим решением, и оно было принято единогласно. И это решение не является политическим, как некоторые пытаются представить» — заявил аль-Мазрауи.

Ранее ряд стран (в первую очередь — США) осудил Саудовскую Аравию и страны ОПЕК, решивших сократить объёмы добычи нефти, несмотря на глобальный энергетический кризис.