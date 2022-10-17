Белгород, , 12:57 — REGNUM В 2022 году в Белгородской области 50-летие совместной жизни отметили свыше 500 супружеских пар. Об этом 17 октября в социальных сетях сообщила начальник управления ЗАГС региона Татьяна Слюсаренко.

Обручальные кольца. Брак, семья Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сотрудники отделов ЗАГС провели 505 юбилейных свадебных торжеств, посвящённых «золотым» свадьбам. Ещё 90 пар отметили 60 и более лет совместной жизни, а 370 семей — другие виды супружеских юбилеев.

«Дорогие друзья, если ваши родители, бабушки, дедушки, знакомые, соседи — свадебные юбиляры, управление ЗАГС Белгородской области приглашает вас сообщить о них для организации и проведения их поздравления», — обратилась к белгородцам Татьяна Слюсаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года для белгородских семей, отметивших 50 и более лет совместной жизни, установлены региональные выплаты.