Белгород, 17 октября 2022, 12:57 — REGNUM В 2022 году в Белгородской области 50-летие совместной жизни отметили свыше 500 супружеских пар. Об этом 17 октября в социальных сетях сообщила начальник управления ЗАГС региона Татьяна Слюсаренко.
Сотрудники отделов ЗАГС провели 505 юбилейных свадебных торжеств, посвящённых «золотым» свадьбам. Ещё 90 пар отметили 60 и более лет совместной жизни, а 370 семей — другие виды супружеских юбилеев.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года для белгородских семей, отметивших 50 и более лет совместной жизни, установлены региональные выплаты.