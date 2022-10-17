Киев, 17 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на территории бывш. УССР в ряде регионов. Об этом 17 октября сообщили местные власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Воздушная тревога повторно объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Утром сирены работали на всей территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов на территории бывш. УССР повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры.