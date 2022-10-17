Благовещенск, 17 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) дала концерт рок-группа «Ещё». Музыканты приехали из Луганска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Амурской области.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Проводы мобилизованных

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«Артистов приняли очень тепло. После концерта бойцы подходили за совместной фотографией, а барабанщика группы Виталия Савельева попросили исполнить соло на бис», — отметили в правительстве.

Во время концерта шёл сбор пожеланий мобилизованных и членов их семей. Им готовы оказать помощь волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, спальники для военнослужащих начали шить в швейном цехе Белогорска. Материалы приобретаются на деньги, которые присылают горожане.