Самара, , 13:00 — REGNUM Более 1900 различных правонарушений в области дорожного движения было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области в ходе рейдовых мероприятий с 14 по 16 октября 2022 года. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

Сообщается, что было выявлено 60 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, а семь водителей управляли автомобилями без водительских удостоверений.

Отмечается, что за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности было привлечено 222 водителя. В ходе рейдов было выявлено более 41 нарушителя правил перевозки детей, также было зафиксировано 131 правонарушение со стороны пешеходов, 245 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.