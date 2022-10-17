История вопроса

В 1991 году газификация РСФСР составляла 40%. К 1999 году этот показатель был доведён до 47,6%.

Вопрос о системном подходе к газификации регионов впервые был поставлен в 2001 году, когда «Газпром» начал утверждать программы газификации совместно с субъектами федерации.

Масштабная газификация регионов началась с 2005 года. За это время построено более 30 тысяч километров газопроводов, газифицировано более четырёх тысяч населённых пунктов. На строительство газопроводов между населёнными пунктами было потрачено 325 млрд рублей. Это без учёта внутренних газовых сетей в населённых пунктах, средства на которые выделяют местные власти.

По состоянию на 1 января 2019 года уровень газификации в России составил 68,1 % (в городской местности — 71,3 %, в сельской местности — 59,4 %). К 2020 году этот показатель планируется довести до 85%.

Из-за больших расстояний Россия отстаёт по степени газификации от развитых стран Запада. Тормозят газификацию страны неплатежи за газ. В некоторых населённых пунктах местное население считает стоимость подключения к газовым сетям слишком высокой, или предпочитает использовать для отопления уголь.

