Новосибирск, 17 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области 17 октября приняты изменения в региональную программу газификации. Так, актуализированы план-график догазификации и объемы финансирования, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Так, планируется газификация нового направления — в Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы природный газ по сети придёт впервые. Объем финансирования мероприятий составит 23,5 млрд рублей.

Напомним, что ранее в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Новосибирской области и Газпромом было подписано дополнение к программе по развитию газоснабжения и газификации региона. Число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области было увеличено вдвое (плюс к программе — 33 населённых пункта, 31 307 домовладений).