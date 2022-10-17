Кишинёв, , 12:52 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон поддерживает призыв лидера партии «Шор» Илона Шора создать коалицию оппозиционных политических сил. Об этом Додон 17 октября сообщил журналистам.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что разгром полицией палаточного городка в Кишинёве, который произошёл накануне, доказывает, что консолидация необходима.

«Можно по-разному относиться к тем или иным партиям, но издеваться над людьми, которые мирно протестовали, никто не имеет права», — сказал Додон.

Он призвал оппозиционных политиков на время отложить разногласия и объединиться для борьбы с режимом действующего президента Молдавии Майи Санду.

Напомним, Додон находится под домашним арестом с мая. Ему запретили общаться с соратниками по партии. Экс-президент раннее неоднократно призывал оппозицию объединяться, но его партия не поддержала протесты «Шор».

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