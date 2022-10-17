Кишинёв, 17 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон поддерживает призыв лидера партии «Шор» Илона Шора создать коалицию оппозиционных политических сил. Об этом Додон 17 октября сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что разгром полицией палаточного городка в Кишинёве, который произошёл накануне, доказывает, что консолидация необходима.

«Можно по-разному относиться к тем или иным партиям, но издеваться над людьми, которые мирно протестовали, никто не имеет права», — сказал Додон.

Он призвал оппозиционных политиков на время отложить разногласия и объединиться для борьбы с режимом действующего президента Молдавии Майи Санду.

Напомним, Додон находится под домашним арестом с мая. Ему запретили общаться с соратниками по партии. Экс-президент раннее неоднократно призывал оппозицию объединяться, но его партия не поддержала протесты «Шор».