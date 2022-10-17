Сеул, , 12:53 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Ян провел виртуальную встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны высоко оценили развитие сотрудничества в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, инфраструктура и здравоохранение, а также договорились укрепить сотрудничество в сфере водорода, развлечений и экономики.

«Министры договорились улучшить двусторонние связи, поскольку в текущем году Южная Корея и Саудовская Аравия отмечают 60-летие установления дипломатических отношений», — подчеркнули в южнокорейском министерстве.