Сарапул, Удмуртия, , 12:52 — REGNUM Десять человек, включая четверых детей, спасли пожарные в Сарапуле из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Дом после пожара в Сарапуле пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Сообщение о возгорании в подъезде восьмиквартирного дома барачного типа поступило спасателям вечером 16 октября. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через три минуты по повышенному рангу сложности.

«К нашему приезду из подъезда шел густой черный дым, наблюдалось открытое горение внутри входной группы, снаружи дома и частично кровли», — говорится в сообщении.

На первом и втором этаже здания люди не могли выбраться из квартир, задыхаясь от едкого дыма.

«С помощью лестницы один огнеборец со стволом проник в квартиру на 2 этаже, там женщина из окна просила о помощи и в панике намеревалась уже спускать своих детей на землю без всяких средств спасения», — рассказал начальник караула сарапульской пожарно-спасательной части 13 старший лейтенант Алексей Куропаткин.

С помощью лестницы была спасена мать 1984 года рождения и двое детей — новорожденный мальчик и девочка 2018 года рождения. Девочка надышалась продуктами горения и была передана медикам.

Второе звено в ходе разведки обнаружило на втором этаже здания женщину 1946 года рождения, которая также не могла самостоятельно выбраться из квартиры. Еще несколько человек в квартире на первом этаже, в том числе ребенок, также не могли найти путь к выходу. В результате вся спасательная операция длилась около получаса. Все жители дома были успешно эвакуированы.

«Всего спасено 10 человек, из них 4 детей и девушка с инвалидностью, эвакуировано 4 человека, в том числе ребенок», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в двадцатиэтажном доме в Ижевске произошел пожар из-за неисправной стиральной машины. Мужчина решил постирать белье в машине с поврежденным проводом. В результате нарушенная изоляция вместе с повышенной влажностью в ванной комнате привели к возгоранию.

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