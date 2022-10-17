Петропавловск-Камчатский, , 12:51 — REGNUM На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Удар Pixabay.com

Читайте также: Оренбуржец задержан за применение во время ссоры пистолета

Известно, что в марте между мужчиной и его 44-летней сожительницей произошла ссора. Подозреваемый нанес ей удар по голове. У потерпевшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она впала в долгосрочную кому, а потом умерла.

Мужчину на 2 месяца заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Орске Оренбургской области молодой человек выстрелил из травматического пистолета в сожителя матери. Мужчина госпитализирован с ранением глаза.