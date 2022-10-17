* талибы — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, 17 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Кунар сообщили о гибели военнослужащего бывшего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Этот солдат бывшего правительства, которого звали Мохаммад Хан, был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Асадабад, административном центре провинции Кунар.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли автомобиль бывшего силовика в Афганистане

Местные источники рассказали газете изданию, что он был одним из командиров антитеррористического подразделения «04» национальной безопасности.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре пока ничего по этому поводу не сказали.

В последнее время участились убийства бывших правительственных солдат талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несколько дней назад радикалы убили солдата в провинции Кандагар.