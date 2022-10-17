Тула, 17 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Постоянная стоматологическая помощь организована в городской больнице Мариуполя с помощью специалистов из Тульской области. Об этом сообщили 17 октября в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Мобильная поликлиника в Мариуполе

Тульские медики оказывают помощь жителям Мариуполя с июля 2022 года, в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР. Сейчас в Мариуполе работает уже третья смена тульских медработников — семь врачей, пять медсестер, фельдшер, медицинский техник и водитель. В мобильной поликлинике работали лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии и стоматологической рентгенологии. Были организованы телемедицинские консультации с узкими специалистами из Тулы.

В числе проблемных вопросов была организация стоматологической помощи. Для решения проблемы тульские стоматологи привезли в городскую больницу Мариуполя специальное оборудование и расходные материалы. При помощи специалистов из Тульской области в Мариуполен создан и работает дополнительный современный стоматологический кабинет.