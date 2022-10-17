Якутск, 17 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Окончание работы паромов в Якутии перенесли с 18 октября на 28. Такое решение приняло министерство транспорта республики, сообщило ЯСИА.

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Функционирование паромов на реках Лена и Вилюй продлили в связи с тёплой погодой. По прогнозу синоптиков, перевозки грузов и пассажиров через реки будут возможны на паромах почти до самого конца октября. Закрыть придётся только переправы через реки Алдан, там уже появляется лёд.

После закрытия переправы Якутск-Нижний Бестях до появления льда перевозить людей будут баржи, сопровождаемые ледоколами. Закрытие работы паромов возле Якутска запланировано на 25–27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная система Якутии постепенно перестраивается из-за смены сезона. Паромные переправы в республике закрывают с конца сентября.