Чебоксары, , 13:52 — REGNUM В столице Чувашии в связи с мероприятиями по частичной мобилизации ограничили движения транспортных средств на улице Ильбекова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движение в Чебоксарах Сap.ru

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По данным мэрии, движение и стоянка-остановка транспорта на участке улицы Ильбекова от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Шевченко будут ограничены с 17 по 23 октября. Данные меры действуют с 06:00 до 11:00 (мск).

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, 26 сентября в Чебоксарах проводили первых военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

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