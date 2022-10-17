Москва, , 12:47 — REGNUM На закрытом заседании в Госдуме были поддержаны закрытые статьи проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы в сфере обороны и безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

«Сегодня утром состоялось заседание комиссии по расходам на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Комиссия единогласно поддержала принятие бюджета в первом чтении в части закрытых статей бюджета», — сказал депутат на заседании комитета.

Напомним, первое чтение бюджетного пакета будет проходить в Госдуме 26 и 27 октября. Бюджетом по разделу «Национальная оборона» предусмотрено в 2023 году — 4,981 трлн рублей, в 2024 году — 4,6 трлн рублей и в 2025 году — 4,208 трлн рублей соответственно.

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