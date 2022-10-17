Орск, Оренбургская область, 10 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области за сутки вакцинацию от гепатита А прошли 1970 человек, сообщили 10 апреля в пресс-службе регионального Минздрава.

Известия/Александр Полегенько

«За сутки вакцинацию против гепатита А в Орске прошли 1970 человек, в том числе 20 детей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова призвала население пострадавших районов Орска максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается.

В Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей.