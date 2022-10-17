Калуга, , 12:51 — REGNUM Жители Калужской области могут выбрать населённые пункты, с населением от 100 до 500 человек, где в 2023 году появится высококачественная мобильная связь и более быстрый и надежный доступ к сети Интернет. Об этом 17 октября шла речь на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Интернет Иван Шилов, ИА REGNUM

На заседании заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил о старте в области всероссийского голосования, в рамках которого до 12 ноября на портале Госуслуг жители региона могут отдать свой голос за предложенные населённые пункты Калужской области также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» (Платформа обратной связи). Принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет.

«Чем больше будет голосов, тем больше шансов у населённого пункта, что именно в нём в следующем году появится качественная связь — стандарт 2G и 4G», — отметил Дмитрий Разумовский.

Жители населённых пунктов, где отсутствует связь, могут проголосовать в цифровом Многофункциональном центре или направить письмо со своим голосом в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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