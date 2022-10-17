Томск, , 12:46 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации жители Томской области с 17 октября начали получать единовременные выплаты по 100 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томская область провожает мобилизованных Администрация Томской области

Сотрудники департамента социальной защиты региона отработали все поступившие заявления и направили выплаты в банки. По словам руководителя субъекта, банки подобные операции обрабатывают в течение трёх дней. Мазур попросил финансовые учреждения ускорить работу.

«Мы максимально упростили способ подачи заявления: через командира части, по электронной почте родственникам или вообще фотографией на телефон. Если по какой-то причине бойцы не могут написать заявление либо есть ошибки в заявлении, нужно просто отправить родственников в центр социальной поддержки», — отметил он.

Для получения материальной помощи семьям мобилизованных потребуется только паспорт и свидетельства о рождении детей.

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