Томск, 17 октября 2022, 12:46 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации жители Томской области с 17 октября начали получать единовременные выплаты по 100 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сотрудники департамента социальной защиты региона отработали все поступившие заявления и направили выплаты в банки. По словам руководителя субъекта, банки подобные операции обрабатывают в течение трёх дней. Мазур попросил финансовые учреждения ускорить работу.
«Мы максимально упростили способ подачи заявления: через командира части, по электронной почте родственникам или вообще фотографией на телефон. Если по какой-то причине бойцы не могут написать заявление либо есть ошибки в заявлении, нужно просто отправить родственников в центр социальной поддержки», — отметил он.
Для получения материальной помощи семьям мобилизованных потребуется только паспорт и свидетельства о рождении детей.
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